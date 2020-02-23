Претензии белорусского президента к Россельхознадзору представляет собой еще одну попытку повысить ставки на переговорах о дальнейшем углублении Союзного государства, от которого Минск пока отказывается. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в недавнем комментарии «Вечерней Москве»

Болкунец назвал еще один фактор шантажа России, который может использовать Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

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«Не стоит воспринимать всерьез угрозы Лукашенко. Они сказаны в шутку и с долей иронии. Ни о какой существенной переориентации белорусской продукции с российского рынка речи быть не может. Слова Лукашенко, как правило, расходятся с реальным делом, — пояснил эксперт.

Возмущение Лукашенко, продолжил Болкунец, вызвано тем, что через Белоруссию в Россию идут большие объемы контрабанды, которую уничтожают на российско-белорусской границе.

Москве, по его словам, хорошо известно, что вся теневая торговля не проходит без содействия руководства в Минске, а также известно о так называемом «ложном экспорте», когда продукция из Белоруссии по документам едет в условный Казахстан, а по факту остается в РФ.

При этом, добавил политолог, подкреплены ли слова Лукашенко реальными намерениями, предстоит выяснить, поскольку ранее он не раз угрожал прекращением закупок нефти из России и в начале года осуществил угрозы.