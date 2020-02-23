Хотя у президента в Верховной Раде есть большинство, которое якобы может все, продолжил эксперт, ее возможности быстро ограничиваются, и вполне возможно, что скоро члены партии Зеленского разбегутся в разные стороны.
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«Учитывая скорость рассмотрения поправок, можно предположить, что закон будет принят где-то через месяц. (Но следует учесть все сделанные оговорки)», — указал Погребинский.
При этом поспешность депутатов тоже может привести к тому, что закон будет принят, а применять его окажется невозможно — по тем или иным причинам, которые заранее предвидеть нельзя, заключил политолог.