Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению нужен закон о рынке земли постольку, поскольку на нем уже много лет настаивают западные партнеры. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью изданию Украина.ру

Погребинский: Ужасно не то, что на Украине сильны сторонники войны, а что крайне слабы сторонники мира © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

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«Учитывая скорость рассмотрения поправок, можно предположить, что закон будет принят где-то через месяц. (Но следует учесть все сделанные оговорки)», — указал Погребинский.

При этом поспешность депутатов тоже может привести к тому, что закон будет принят, а применять его окажется невозможно — по тем или иным причинам, которые заранее предвидеть нельзя, заключил политолог.