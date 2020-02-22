«В Винницкой области 83-летняя Ксения Дидух "воскресла" после того, как 10 часов пролежала без признаков жизни, а врачи констатировали смерть. Родственники уже приготовились к погребению, заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу. И вдруг покойница ожила», — говорится в сюжете.
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По словам родственников, когда женщине стало плохо, приехавшие медики зафиксировали отсутствие пульса и «прямую линию на кардиограмме».
Однако через десять часов скорую вызвали снова, поскольку пожилая женщина задышала, после этого ее отвезли в реанимацию. Сейчас пенсионерка в сознании, общается с врачами и журналистами.
При этом медицинский персонал не смог объяснить такое «воскрешение», отметив, что наука еще не изучила все резервы человека. Теперь родственники закопали могилу, а местный священник называет событие настоящим чудом.