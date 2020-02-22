Врачи районной больницы Винницкой области Украины констатировали смерть 83-летней местной жительницы, а через десять часов она пришла в себя. Об этом говорится в сюжете Телевизионной службы новостей (ТСН) от 22 февраля

В Херсонской области пенсионерка атаковала грабителей и помогла их задержать © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

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По словам родственников, когда женщине стало плохо, приехавшие медики зафиксировали отсутствие пульса и «прямую линию на кардиограмме».

Однако через десять часов скорую вызвали снова, поскольку пожилая женщина задышала, после этого ее отвезли в реанимацию. Сейчас пенсионерка в сознании, общается с врачами и журналистами.

При этом медицинский персонал не смог объяснить такое «воскрешение», отметив, что наука еще не изучила все резервы человека. Теперь родственники закопали могилу, а местный священник называет событие настоящим чудом.