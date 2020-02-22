Президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они разрешили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии на родину. Об этом 22 февраля сообщает Washington Post

«Чувствуют ли они себя в безопасности»? Чем закончилась эвакуация украинцев из Китая © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

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Трамп, пишут журналисты, был согласен с данным планом, однако Госдепартамент и министр здравоохранения, не сообщив главе государства, решили вернуть и 14 американцев с короновирусом, поместив их в изолятор.

Так, Трамп узнал о решении постфактум и разозлился, что с ним не посоветовались, отметив, что не согласен с принятым решением. После этого он провел несколько звонков с высшими должностными лицами Белого дома с указанием всегда советоваться с ним.