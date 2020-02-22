Ранее Трампу сообщили, что американцев с борта круизного лайнера Diamond Princess, где вирус распространился на сотни пассажиров, доставят домой. При этом пассажиров, у которых обнаружили вирус или его симптомы, должны были оставить в Японии.
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Трамп, пишут журналисты, был согласен с данным планом, однако Госдепартамент и министр здравоохранения, не сообщив главе государства, решили вернуть и 14 американцев с короновирусом, поместив их в изолятор.
Так, Трамп узнал о решении постфактум и разозлился, что с ним не посоветовались, отметив, что не согласен с принятым решением. После этого он провел несколько звонков с высшими должностными лицами Белого дома с указанием всегда советоваться с ним.