Если США действительно хочет выйти на некую сделку с Россией в вопросе украинского кризиса, то она должна провести денацификацию этой страны. Об этом рассказал политолог Владимир Брутер в недавнем комментарии ФБА «Экономика сегодня»

Пресс-конференция «Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и РФ?». Онлайн © Павел Климкин заявил о существовании «реальной опасности» того, что страны Запада договорятся с Россией. По его мнению, в результате может появиться условное соглашение «Ялта-2», и Украина окажется в сфере влияния Москвы.

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На протяжении пяти лет, продолжил эксперт, на Украине создавался культ националистов, делая эту страну заведомо нерукопожатной для России: теперь Москва не может просто сказать, что признает или разделяет подобные взгляды политиков соседней страны.

«Любая сделка по Украине должна содержать элемент денацификации страны, избавление от "порошенковщины". Иначе геополитический диалог по данному вопросу просто не будет для РФ иметь смысла», — пояснил Брутер.

Хотя большинство украинского населения в целом не поддерживает курс власти на насаждение нацизма, указал политолог, реальных рычагов влияния на власть у граждан нет, а руководство Украины продолжает прозападный курс.

При этом специалист не считает, что подобные договоренности возможны в ближайшее время, поскольку Запад сделал Украину важным активом по сдерживанию России, и потому что на Западе сейчас нет политиков, которые могли бы это осуществить.