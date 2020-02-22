Врач-педиатр Евгений Комаровский приедет в поселок Новые Санжары в Полтавской области, чтобы развеять страхи местных жителей перед китайским коронавирусом. Об этом 22 февраля на брифинге сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает «112 Украина»

Комаровский: Не прививать детей - не боимся, а абсолютно здоровых сограждан готовы сжечь © Facebook Евгения Комаровского

Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными, среди которых была семья с восьмилетним ребенком.

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«Сегодня в этом населенном пункте будет находиться доктор Комаровский. У него будет встреча с местным населением, где он свою точку зрения как независимый специалист им объяснит относительно того, что происходит и с коронавирусом, и по поводу многого другого», — цитирует телеканал Данилова.

Встреча с врачом состоится в субботу, 22 февраля.

По итогам беспорядков полиция задержала 24 человека, из них 17 оказались жителями поселка.

Всех задержанных отпустили, но, по словам главы МВД Арсена Авакова, шестерым из них сообщат о подозрении. В стычках с протестующими девять силовиков получили ранения.