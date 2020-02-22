Днем 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли дорогу к санаторию, в котором должны были разместить прибывших из Китая украинцев.
Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными, среди которых была семья с восьмилетним ребенком.
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«Сегодня в этом населенном пункте будет находиться доктор Комаровский. У него будет встреча с местным населением, где он свою точку зрения как независимый специалист им объяснит относительно того, что происходит и с коронавирусом, и по поводу многого другого», — цитирует телеканал Данилова.
Встреча с врачом состоится в субботу, 22 февраля.
По итогам беспорядков полиция задержала 24 человека, из них 17 оказались жителями поселка.
Всех задержанных отпустили, но, по словам главы МВД Арсена Авакова, шестерым из них сообщат о подозрении. В стычках с протестующими девять силовиков получили ранения.