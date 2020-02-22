Если США действительно готовы пойти с Россией на какие-то сделки, то они начнутся не с Украины, а в части договора о сокращении и ограничении наступательных вооружений СНВ-3. Об этом рассказал политолог Владимир Брутер в недавнем комментарии ФБА «Экономика сегодня»

«Украина хорошая страна, только оккупированная» – политолог Марков о скандале с эвакуацией © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Павел Климкин заявил о существовании «реальной опасности» того, что страны Запада договорятся с Россией. По его мнению, в результате может появиться условное соглашение «Ялта-2», и Украина окажется в сфере влияния Москвы.

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Теоретически, рассуждает эксперт, сделка России и Америки по Украине возможна уже пять лет, однако никаких намеков на нее не было.

По его мнению, вызвавший резонанс план 12 шагов по урегулированию донбасского конфликта лишь смягчает напряженность между Москвой и Вашингтоном, но не говорит о компромиссе в украинском кризисе, поскольку Запад сделал Украину важным активом по сдерживанию России.

«Вероятность, что США откажутся от этого актива, крайне мала. Более того — в Европе сейчас даже нет политиков, которые могут осмыслить сделку Запада с Россией, проработать глубинную суть этой проблемы. Потому в Европе данный вопрос даже не поднимается», — указал Брутер.

Климкин же, подчеркнул политолог, транслирует на украинскую публику определенный сигнал, пытаясь сплотить националистов и в очередной раз будировать антироссийскую тему, чем он занимался на посту главы МИД.

Но при этом Климкин выдает страх Киева: если влияние Москвы на Украине усилится, то пойдут прахом все постмайданные усилия по привитию национализма населению и героизации гитлеровских коллаборантов, подытожил специалист.