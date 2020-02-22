В Казахстане пик проявлений терроризма и религиозного экстремизма пришелся на 2011-2012 годах, когда в разных регионах было совершено 14 экстремистских акций и вооруженных столкновений с силами правопорядка. Об этом рассказал директор казахстанского Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв в интервью изданию Украина.ру

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Кроме того, по данным Комитета национальной безопасности, около 114 казахстанцев находятся в Сирии, Ираке и Афганистане, воюя на стороне экстремистских формирований (ИГ*, «Талибан» и т.д.), указал он.

«Из ранее вернувшихся в Казахстан 595 человек 41 привлечены к уголовной ответственности. Но сохраняются риски, что оставшиеся в зонах конфликта могут вернуться в страну нелегально и влиться в экстремистское подполье», — пояснил Чеботарев.

В 2013-2017 годах полиция и спецслужбы предотвратили 38 терактов, однако даже такая статистика предотвращенных и раскрытых преступлений экстремистского характера показывает достаточно серьезный уровень угроз, подчеркнул политолог.

При этом у казахстанских экстремистов нет какой-либо единой организации или координирующего центра, в связи с этим деятельность соответствующих групп носит несвязанный между собой характер, заключил собеседник издания.