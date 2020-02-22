Арестованного в Болгарии Алексея Левина (Москаленко), которого подозревают в покушении на активистку Екатерину Гандзюк, экстрадируют на Украину по решению суда города Бургас. Об этом сообщает издание «Буквы» со ссылкой на болгарские СМИ

Прокуратура Болгарии объяснила, почему не задержала главного подозреваемого по делу Гандзюк сразу при въезде в страну © РИА Новости, Вадим Жернов | Перейти в фотобанк

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«Я обратился в суд с преднамеренным запросом о выдаче лица. Суд счел эту просьбу обоснованной, так как установил, что существуют все законодательные требования для выдачи. Если он подаст апелляцию, Апелляционный суд в качестве второй инстанции рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также распорядился о его задержании», — рассказал прокурор района Георгий Чинев.

В июне прошлого года Днепровский районный суд вынес приговоры другим фигурантам дела об убийстве Гандзюк. Непосредственный исполнитель Никита Грабчук и подстрекатель Сергей Торбин получили по шесть лет, их пособники — три и четыре года лишения свободы.

В феврале того же года подозрение объявили главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, Игорю Павловскому и Алексею Левину. Последний сбежал за границу.