Левина, который скрывался от украинских органов правосудия и находился в международном розыске, арестовали 29 января в Болгарии. Чтобы не быть обнаруженным органами правопорядка, он изменил свою внешность и походку.
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«Я обратился в суд с преднамеренным запросом о выдаче лица. Суд счел эту просьбу обоснованной, так как установил, что существуют все законодательные требования для выдачи. Если он подаст апелляцию, Апелляционный суд в качестве второй инстанции рассмотрит дело в течение 7 дней. В то же время, чтобы обеспечить фактическую передачу лица, суд также распорядился о его задержании», — рассказал прокурор района Георгий Чинев.
В июне прошлого года Днепровский районный суд вынес приговоры другим фигурантам дела об убийстве Гандзюк. Непосредственный исполнитель Никита Грабчук и подстрекатель Сергей Торбин получили по шесть лет, их пособники — три и четыре года лишения свободы.
В феврале того же года подозрение объявили главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, Игорю Павловскому и Алексею Левину. Последний сбежал за границу.