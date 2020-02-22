Минску попасть на китайский рынок со своей молочной продукцией будет непросто, поскольку придется пройти аккредитацию. Но если Белоруссия пройдет ее, то встает вопрос логистики. Об этом рассказал экономист Иван Стариков в недавнем комментарии «Вечерней Москве»

Если Минск решит закупать ядерное топливо в США, Белоруссии придется устроить свой Чернобыль — эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

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«Россия ближе расположена к Белоруссии, чем Китай. С точки зрения транспортных издержек поставки скоропортящейся молочной продукции возможны лишь при условии, если Китай захочет щелкнуть Россию по носу», — подчеркнул эксперт.

Учитывая географическую отдаленность Белоруссии от Китая, рассуждает Стариков, поставки окупятся только при дотировании со стороны официального Пекина.

Если Белоруссия попробует поставить «молочку» в Евросоюз, тут тоже не обойдется без препон: в Брюсселе едва ли будут рады «конкуренту», и для попадания белорусских продуктов в ЕС тоже нужны дотации из европейских фондов, добавил экономист.

По его мнению, если Минск действительно прекратит поставки своей качественной молочной продукции в РФ, россиянам это не понравится, но по экономике Белоруссии это решение ударит сильнее.