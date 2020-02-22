Ранее Лукашенко заявил, что если Россельхознадзор не прекратит ограничивать поставки в РФ белорусской «молочки», Минск увеличит экспорт этой продукции в Китай.
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«Россия ближе расположена к Белоруссии, чем Китай. С точки зрения транспортных издержек поставки скоропортящейся молочной продукции возможны лишь при условии, если Китай захочет щелкнуть Россию по носу», — подчеркнул эксперт.
Учитывая географическую отдаленность Белоруссии от Китая, рассуждает Стариков, поставки окупятся только при дотировании со стороны официального Пекина.
Если Белоруссия попробует поставить «молочку» в Евросоюз, тут тоже не обойдется без препон: в Брюсселе едва ли будут рады «конкуренту», и для попадания белорусских продуктов в ЕС тоже нужны дотации из европейских фондов, добавил экономист.
По его мнению, если Минск действительно прекратит поставки своей качественной молочной продукции в РФ, россиянам это не понравится, но по экономике Белоруссии это решение ударит сильнее.