«Он не пропадет. Но уйдет из украинской политики. Он токсичен и конфликтен. Ему один раз удалось занять такую высокую должность, больше такого шанса не будет», — категоричен эксперт.
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Сначала казалось, продолжил политолог, что Богдан сможет прижиться в правительственном квартале, поскольку на первых порах он был незаменим, как проводник в темный и хищный мир украинской политики, о котором Зеленский и его команда не имели представления.
Но когда они в этой политике освоились, пояснил Карасев, в команде Зеленского начались конфликты, и поэтому пришлось поменять Богдана на Андрея Ермака, который продемонстрировал эффективную работу в отношениях с представителями как России, так и республиканцами США.