«Это нацистская революция. Эта нацистская революция не закончена. Она еще не выполнила все свои задачи. Это была революция нацистов против олигархов. Ее задачей была смена олигархического строя на откровенно нацистский. А сейчас на Украине получился наци-олигархический строй», — пояснил эксперт.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Теоретически, рассуждает политолог, нацисты еще могут установить в стране единоличную диктатуру, но шансов на это у них все меньше и меньше, поскольку сама Украина разрушается с каждым годом.
Хотя боевые действия сегодня ведутся только на Юго-Востоке, подчеркнул Ищенко, вся Украина фактически находится в состоянии квазигражданской войны и противостояния общество, о чем также свидетельствует страх правящего режима перед реваншем пророссийских сил.