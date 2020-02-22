«Ищенко о главном»: коронавирус и шесть лет «единой стране»
«Ищенко о главном»: коронавирус и шесть лет «единой стране»
«Это нацистская революция. Эта нацистская революция не закончена. Она еще не выполнила все свои задачи. Это была революция нацистов против олигархов. Ее задачей была смена олигархического строя на откровенно нацистский. А сейчас на Украине получился наци-олигархический строй», — пояснил эксперт.

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Теоретически, рассуждает политолог, нацисты еще могут установить в стране единоличную диктатуру, но шансов на это у них все меньше и меньше, поскольку сама Украина разрушается с каждым годом.

Хотя боевые действия сегодня ведутся только на Юго-Востоке, подчеркнул Ищенко, вся Украина фактически находится в состоянии квазигражданской войны и противостояния общество, о чем также свидетельствует страх правящего режима перед реваншем пророссийских сил.

 