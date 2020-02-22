Так называемая «Революция достоинства» на Украине все еще продолжается, поскольку она не выполнила все свои задачи. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном»: коронавирус и шесть лет «единой стране»

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Теоретически, рассуждает политолог, нацисты еще могут установить в стране единоличную диктатуру, но шансов на это у них все меньше и меньше, поскольку сама Украина разрушается с каждым годом.

Хотя боевые действия сегодня ведутся только на Юго-Востоке, подчеркнул Ищенко, вся Украина фактически находится в состоянии квазигражданской войны и противостояния общество, о чем также свидетельствует страх правящего режима перед реваншем пророссийских сил.