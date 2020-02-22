На Украине с июля 2019 года действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. При этом в стране регулярно происходят бытовые конфликты из-за языка.
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Инцидент произошел, когда местная жительница привела свою дочь на осмотр. Женщина пояснила, что во время приема несколько раз просила медработника, говорившего на русском, изъясняться по-украински.
Педиатр несколько раз перевела свои фразы на украинский, однако в дальнейшем продолжила говорить по-русски.
«После этого она обратилась с жалобой на горячую линию Минздрава Украины. При этом представитель больницы в телефонном разговоре спросила у женщины: "А Вы что, русского не понимаете?"», — говорится в сообщении.
Замдиректора медучреждения заявил, что с врачом, которая после инцидента ушла на больничный, уже «провели беседу». При этом он отметил, что механизмов «переучить» педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык не существует.
Местная жительница обратилась к руководству больницы с официальным письмом, а также заявила о готовности подать иск в суд.