В городе Вишневое Киевской области местная жительница устроила скандал после того, как врач-педиатр местной больницы не стала разговаривать с ней на украинском языке. Об этом говорится в недавнем сюжете программы «Окна» телеканала СТБ

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Инцидент произошел, когда местная жительница привела свою дочь на осмотр. Женщина пояснила, что во время приема несколько раз просила медработника, говорившего на русском, изъясняться по-украински.

Педиатр несколько раз перевела свои фразы на украинский, однако в дальнейшем продолжила говорить по-русски.

«После этого она обратилась с жалобой на горячую линию Минздрава Украины. При этом представитель больницы в телефонном разговоре спросила у женщины: "А Вы что, русского не понимаете?"», — говорится в сообщении.

Замдиректора медучреждения заявил, что с врачом, которая после инцидента ушла на больничный, уже «провели беседу». При этом он отметил, что механизмов «переучить» педиатра с 36-летним стажем работы на украинский язык не существует.

Местная жительница обратилась к руководству больницы с официальным письмом, а также заявила о готовности подать иск в суд.