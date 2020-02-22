Утром 22 февраля в номер, где жили российские участники чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия), вломились полицейские. Об этом сообщает Championat.com

И зачем оно нам это WADA? Нужно ли огорчаться из-за отстранения России от соревнований © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк Сарой Фуссек-Хаккарайнен подала заявление о нарушении антидопинговых правил Александром Логиновым.

Карабинеры наведались в номера к спортсменам Евгению Гараничеву и Александру Логинову, а также тренеру Александру Касперовичу.

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У последнего, по словам Фуссек, не российская аккредитация, а украинская.

«Спали с Гараничевым, проснулись от того, что к нам вломились. Карабинеры сами открыли дверь. Сразу забрали «оружие», видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи», — рассказал Логинов.

У россиян первым делом изъяли спортивное оружие, ноутбуки и телефоны. Обвинения российским спортсменам пока не предъявляли.

В субботу, 22 февраля, Логинов, Гараничев, а также Матвей Елисеев и Никита Поршнев должны выступить в мужской эстафете 4 х 7,5 километров.

В декабре прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил российских спортсменов от соревнований на четыре года, запретив проводить крупные международные турниры в России.