Согласно полицейскому ордеру, менеджер комиссии Международного союза биатлонистов по борьбе с допингом Сарой Фуссек-Хаккарайнен подала заявление о нарушении антидопинговых правил Александром Логиновым.
Карабинеры наведались в номера к спортсменам Евгению Гараничеву и Александру Логинову, а также тренеру Александру Касперовичу.
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У последнего, по словам Фуссек, не российская аккредитация, а украинская.
«Спали с Гараничевым, проснулись от того, что к нам вломились. Карабинеры сами открыли дверь. Сразу забрали «оружие», видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи», — рассказал Логинов.
У россиян первым делом изъяли спортивное оружие, ноутбуки и телефоны. Обвинения российским спортсменам пока не предъявляли.
В субботу, 22 февраля, Логинов, Гараничев, а также Матвей Елисеев и Никита Поршнев должны выступить в мужской эстафете 4 х 7,5 километров.
В декабре прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил российских спортсменов от соревнований на четыре года, запретив проводить крупные международные турниры в России.