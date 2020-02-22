«На месте команды Зеленского я бы кому-то дал по рукам, потому что дальше будет больше, иначе президента тоже превратят в одного из «оленей», которого будут загонять его политические оппоненты», — подчеркнул эксперт.
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При этом, по его мнению, отправлять в отставку ту же главу Минздрава в связи с инцидентом нет никакого смысла, поскольку она не принимает самостоятельные решения, а лишь исполняет волю более влиятельных сил.
Золотарев добавил, что этот скандал показал, насколько постмайданная власть за последние пять лет научилась манипулировать людьми, стравливать их, нагнетать обстановку и играть на их страхами.