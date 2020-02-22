Чтобы как-то смягчить последствия скандальной эвакуации украинских граждан из Китая, президенту Владимиру Зеленского нужно провести расследование и узнать, кто организовал паническую и истерическую волну в соцсетях, и выйти на заказчика. Об этом рассказал политолог Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Золотарев: Революция «гiдностi» (достоинства) превратилась в революцию «огидностi» (оскотинивания) © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

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При этом, по его мнению, отправлять в отставку ту же главу Минздрава в связи с инцидентом нет никакого смысла, поскольку она не принимает самостоятельные решения, а лишь исполняет волю более влиятельных сил.

Золотарев добавил, что этот скандал показал, насколько постмайданная власть за последние пять лет научилась манипулировать людьми, стравливать их, нагнетать обстановку и играть на их страхами.