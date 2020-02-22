«От Балтики до Черного моря все перекрыто. В том числе и поэтому Россия строила обходные газопроводы по морскому дну, чтобы не иметь дело с недружественными режимами», — пояснил эксперт.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
При этом, подчеркнул политолог, этот возможный уход на Запад неизбежно приведет к развалу всей белорусской государственности, экономики которую придется восстанавливать именно России.
Ищенко пояснил, что наиболее прозападной части белорусской элиты президент Александр Лукашенко нужен лишь для того, чтобы осуществить этот самый поворот в сторону Запада, а потом они могут попытаться его свергнуть.
Но гипотетическое свержение Лукашенко приведет к еще большим противоречиям в белорусской элите, которое может вылиться в гражданскую войну с участием пророссийских сил, прозападных сил, и даже радикальных неонацистов, заключил специалист.