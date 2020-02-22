Разворот белорусского руководства в сторону Запада ничего не изменит для России, поскольку она и так отрезана от Западной Европы недружественными государствами Балтии, Польшей и Украиной. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко объяснил, с чем столкнется Россия, если Белоруссия окончательно уйдет на Запад © Santa Fe Relocation Services / flickr

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При этом, подчеркнул политолог, этот возможный уход на Запад неизбежно приведет к развалу всей белорусской государственности, экономики которую придется восстанавливать именно России.

Ищенко пояснил, что наиболее прозападной части белорусской элиты президент Александр Лукашенко нужен лишь для того, чтобы осуществить этот самый поворот в сторону Запада, а потом они могут попытаться его свергнуть.

Но гипотетическое свержение Лукашенко приведет к еще большим противоречиям в белорусской элите, которое может вылиться в гражданскую войну с участием пророссийских сил, прозападных сил, и даже радикальных неонацистов, заключил специалист.