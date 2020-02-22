В Тюмень 5 февраля два самолета ВКС РФ из охваченного эпидемией Китая доставили 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они успешно прошли двухнедельный карантин.
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Пред самым вылетом после регистрации всех пассажиров сотрудникам посольства сообщили, что гражданин Украины также хочет вылететь на российском самолете.
Российский дипломат смог уговорить китайских специалистов, которые в костюмах химзащиты проверяли состояние иностранцев, подождать еще чуть-чуть.
«Мне говорят, что он не может проехать, но уже рядом. В результате я держал эту стойку и не отпускал их в течение часа, пришлось рассказывать русские анекдоты на китайском языке и байки из своей студенческой жизни, но его я дождался», — рассказал дипломат.
Днем 20 февраля жители Новых Санжар Полтавской области перекрыли дорогу к госпиталю, в котором должны были разместить прибывших из Китая украинцев. Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными. По итогам беспорядков полиция задержала 24 человека, пятерым из них сообщат о подозрении.