Вечером 20 февраля в местную больницу госпитализировали пятерых человек с огнестрельными ранениями. Полиции понадобились сутки, чтобы найти и задержать подозреваемых.
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Как сообщается, все они уже признались в содеянном. Силовики изъяли у них два обреза и ВАЗ-2114 с российскими номерами.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Фигурантов дела взяли под стражу. Проводятся следственные экспертизы.
В феврале на юге Казахстана прошли массовые погромы дунган, в ходе которых погибли 10 человек.