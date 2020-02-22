Полиция задержала трех подозреваемых в перестрелке в городе Хромтау на западе Казахстана. Об этом 22 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный портал казахстанской полиции

Чеботарёв: Погромы дунган в Казахстане показали тревожную тенденцию © РИА Новости, Анатолий Устиненко | Перейти в фотобанк

Больше новостей о Казахстане читайте в Telegram-канале Украина.ру

Как сообщается, все они уже признались в содеянном. Силовики изъяли у них два обреза и ВАЗ-2114 с российскими номерами.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Фигурантов дела взяли под стражу. Проводятся следственные экспертизы.

В феврале на юге Казахстана прошли массовые погромы дунган, в ходе которых погибли 10 человек.