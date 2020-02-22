Экземпляр замороженной птицы возрастом 46 тысяч лет нашли ученые в северо-восточной Сибири. Об этом 21 февраля сообщил «Мир 24» со ссылкой на Communicators Biology

Приезжайте учиться. Ведущие российские вузы улучшают условия для студентов из постсоветских стран © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк Лав Дален из Шведского музея естественной истории, когда изучал ледяной туннель. Тушка рогатого жаворонка, предка современных подвидов, находилась в вечной мерзлоте.

Палеонтологи договорились называть найденный экземпляр Icebird.

Благодаря радиоуглеродному анализу удалось установить, что птица погибла во время последнего ледникового периода.

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«Это открытие подразумевает, что климатические изменения, произошедшие в конце последнего ледникового периода, привели к образованию новых подвидов», — рассказал профессор Дален.

Ранее в том же районе находили останки других животных ледникового периода: шерстистых носорогов, мамонтов, волков.

По словам исследователя, такие находки помогают отследить реакцию фауны на изменения климата за последние 50 тысяч лет.