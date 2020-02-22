Птицу обнаружил палеонтолог Лав Дален из Шведского музея естественной истории, когда изучал ледяной туннель. Тушка рогатого жаворонка, предка современных подвидов, находилась в вечной мерзлоте.
Палеонтологи договорились называть найденный экземпляр Icebird.
Благодаря радиоуглеродному анализу удалось установить, что птица погибла во время последнего ледникового периода.
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«Это открытие подразумевает, что климатические изменения, произошедшие в конце последнего ледникового периода, привели к образованию новых подвидов», — рассказал профессор Дален.
Ранее в том же районе находили останки других животных ледникового периода: шерстистых носорогов, мамонтов, волков.
По словам исследователя, такие находки помогают отследить реакцию фауны на изменения климата за последние 50 тысяч лет.