Заказчики и организаторы акций протеста в Новых Санжарах, вспыхнувших накануне прибытия туда эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев, ответят перед законом. Об этом вечером 21 февраля в видеообращении к нации заявил президент Украины Владимир Зеленский

Попов: Зеленский поднял бы свой рейтинг, если бы встретил эвакуированных из Уханя © sobityadnya.ru

По итогам беспорядков полиция задержала 24 человека, шестерым из них сообщат о подозрении.

«Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера по вашим указаниям не просто бросали камни в автобусы с людьми. Нет. Это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. А поэтому подчеркиваю, заказчики и организаторы понесут ответственность», — сказал президент.

Ранее пресс-служба Минздрава Украины сообщила, что ни у кого из прибывших из Китая не нашли симптомов респираторных заболеваний.