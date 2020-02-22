Днем 20 февраля жители Новых Санжар в Полтавской области перекрыли дорогу к госпиталю, в котором должны были разместить прибывших из Китая украинцев. Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными, среди которых была семья с восьмилетним ребенком.
По итогам беспорядков полиция задержала 24 человека, шестерым из них сообщат о подозрении.
«Времена, когда можно зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и национальной безопасности, закончились. Вчера по вашим указаниям не просто бросали камни в автобусы с людьми. Нет. Это были камни в остатки вашего достоинства, порядочности и чести. А поэтому подчеркиваю, заказчики и организаторы понесут ответственность», — сказал президент.
Ранее пресс-служба Минздрава Украины сообщила, что ни у кого из прибывших из Китая не нашли симптомов респираторных заболеваний.