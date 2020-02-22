Гипотетический уход Белоруссии в сторону Запада неизбежно приведет к развалу всей белорусской государственности, которую придется восстанавливать именно России. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Не рвали связи с Россией. Ищенко рассказал, что Украина на самом деле думает о Белоруссии © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Во всяком случае, отметил политолог, уход Белоруссии в сторону Запада ничего не изменит для России с точки зрения геополитики, поскольку она и так отрезана от западной Европы недружественными государствами Балтии, Польшей и Украиной.

«От Балтики до Черного моря все перекрыто. В том числе и поэтому Россия строила обходные газопроводы по морскому дну, чтобы не иметь дело с недружественными режимами», — пояснил Ищенко.

При этом, по его мнению, вряд ли белорусское руководство открыто объявит об уходе на Запад, поскольку они хотят возложить ответственность за возможные издержки на президента Александра Лукашенко, как украинская элита возложила их на Виктора Януковича.