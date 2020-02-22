«Перед Россией будет стоять та же самая проблема, что потом делать с этими территориями: как их обустраивать, каким образом решать там проблему восстановления нормальной цивилизованной жизни», — указал эксперт.
Во всяком случае, отметил политолог, уход Белоруссии в сторону Запада ничего не изменит для России с точки зрения геополитики, поскольку она и так отрезана от западной Европы недружественными государствами Балтии, Польшей и Украиной.
«От Балтики до Черного моря все перекрыто. В том числе и поэтому Россия строила обходные газопроводы по морскому дну, чтобы не иметь дело с недружественными режимами», — пояснил Ищенко.
При этом, по его мнению, вряд ли белорусское руководство открыто объявит об уходе на Запад, поскольку они хотят возложить ответственность за возможные издержки на президента Александра Лукашенко, как украинская элита возложила их на Виктора Януковича.