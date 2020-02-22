Крым в составе России будет играть ту же самую роль, какую играет Калифорния в составе США. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин 20 февраля на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине». Анонс

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«Все люди, которые условно родились в «аду» и проходят через «чистилище» мегаполисов, мечтают завершить свой жизненный путь в «раю». Купить отельчик, если есть деньги, шлепанцы, море круглый год и все такое», — пояснил Выдрин.

Притягательность Крыма для России, по его мнению, как раз состоит в том, что у нее были свои «ад» и «чистилище», но еще не было «рая». И пока не будет ответа на вопрос, чем из этих категорий должен стать Донбасс, судить о будущем восставших республик трудно, заключил специалист.

Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Еще один Мюнхенский сговор? Двенадцать шагов к безопасности на Украине» в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.