Когда Запад поддерживает праворадикальные группировки на Украине, он не понимает, что они будут воевать не только против России, но и против него самого. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: На Украине все значительно хуже, чем показывают на российском ТВ © Скриншот из видео Украина.ру Усама бен Ладен стал совершать теракты в Америке.

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«Мы европейским коллегам много раз говорили: Вы создаете фашистские организации в Украине. Неужели вы думаете, что они будут воевать только против русских? Они обязательно будут организовывать теракты в европейских городах. Нет никаких сомнений», — категоричен Марков.

Политолог добавил, что Европу от этих терактов может спасти только смена правящего на Украине режима, возвращение в страну свободы и демократии, а также ликвидацию всех этих нацистских группировок.