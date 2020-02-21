В частности, продолжил эксперт, когда США урезали финансирование крупной террористической группировки «Аль-Каида», изначально созданной ими для борьбы с советскими войсками в Афганистане, ее лидер Усама бен Ладен стал совершать теракты в Америке.
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«Мы европейским коллегам много раз говорили: Вы создаете фашистские организации в Украине. Неужели вы думаете, что они будут воевать только против русских? Они обязательно будут организовывать теракты в европейских городах. Нет никаких сомнений», — категоричен Марков.
Политолог добавил, что Европу от этих терактов может спасти только смена правящего на Украине режима, возвращение в страну свободы и демократии, а также ликвидацию всех этих нацистских группировок.