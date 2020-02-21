Украина не объявила войну России из-за того, что не смогла бы противостоять ядерной державе. Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в недавнем интервью интернет-каналу «Исландия»

Александр Турчинов. Биографическая справка © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Турчинов отметил, что сам он настаивал на введении военного положения еще в 2014 году, но не получил поддержки на фоне борьбы за власть, поскольку введение военного положения не позволило бы провести выборы.

«Потому что считали, что когда есть военное положение, то не проводятся никакие выборы. А нужно было иметь легитимную власть, многие из лидеров сами хотели быть президентом», — добавил экс-секретарь СНБО.

В дальнейшем, по его словам, этот вопрос не поднимался в силу того, что военное положение стало бы поводом для прекращения финансовой помощи от МВФ и отпугнуло бы иностранных инвесторов.