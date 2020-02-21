Глава украинского Института национальной памяти Украины Антон Дробович назвал военный парад в День Победы 9 мая инструментом, с помощью которого Россия пытается достичь политических целей. Об этом 21 февраля сообщает РИА Новости

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, ни Украина, ни Грузия не подтвердили присутствие своих лидеров 9 мая в Москве.

«Собственно военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения политических целей, а не, к сожалению, для чествования памяти жертв Второй мировой войны», — сказал Антон Дробович.

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Институт нацпамяти Украины сдался без боя сталинкам и хрущевкам © Белый Кофе

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главы 17 государств собираются приехать на юбилей Победы в Москву в этом году.