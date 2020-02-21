По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, ни Украина, ни Грузия не подтвердили присутствие своих лидеров 9 мая в Москве.
«Собственно военный парад в России на Красной площади в этом году также будет инструментом для достижения политических целей, а не, к сожалению, для чествования памяти жертв Второй мировой войны», — сказал Антон Дробович.
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По его словам, лидеры других стран, которые приняли приглашение российской стороны, сами станут «инструментами» агрессивной российской политики».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что главы 17 государств собираются приехать на юбилей Победы в Москву в этом году.