Леонида Кучму не следует выделять из всех украинских президентов, поскольку они проводили одну и ту же политику за годы своего руководство страной. Правовую оценку нужно давать всей политической системе в целом. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Зеленскому не нужна ответственность. Он станет как Кучма – эксперт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Можно сажать за политические преступления, когда кто-то совершал переворот. Но при Кучме государственных переворотов не было. К Кучме можно предъявлять претензии за участие в разграблении Украины (в том числе уголовного характера), но это нужно доказать», — пояснил Ищенко.

И тем не менее, подчеркнул политолог, если предъявлять претензии к Кучме, то их точно также нужно предъявлять и к Юлии Тимошенко, и к Виктору Пинчуку, и к Виктору Януковичу, и к Игорю Коломойскому, поскольку они все работали в одной и той же системе на одинаковых основаниях.

А поскольку Кучма уже довольно пожилой человек, подытожил специалист, то, вероятнее всего, он умрет раньше, чем всей политической системе Украины будет дана должная правовая оценка.