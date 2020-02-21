Нужно понимать, продолжил эксперт, что нельзя сажать людей в тюрьму за их политические взгляды, но их можно привлекать к ответственности за те или иные преступления, если их вина будет доказана.
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«Можно сажать за политические преступления, когда кто-то совершал переворот. Но при Кучме государственных переворотов не было. К Кучме можно предъявлять претензии за участие в разграблении Украины (в том числе уголовного характера), но это нужно доказать», — пояснил Ищенко.
И тем не менее, подчеркнул политолог, если предъявлять претензии к Кучме, то их точно также нужно предъявлять и к Юлии Тимошенко, и к Виктору Пинчуку, и к Виктору Януковичу, и к Игорю Коломойскому, поскольку они все работали в одной и той же системе на одинаковых основаниях.
А поскольку Кучма уже довольно пожилой человек, подытожил специалист, то, вероятнее всего, он умрет раньше, чем всей политической системе Украины будет дана должная правовая оценка.