Борьба между украинским олигархом Игорем Коломойским и американским финансистом Джорджем Соросом закончится в тот момент, когда один из них поймет, что издержки от такой борьбы превысят возможную выгоду, а затем отступит. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Уйдет ли Сорос из Украины? - Ищенко отвечает на вопросы зрителей © Скриншот из видео Украина.ру

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У Сороса, продолжил политолог, есть шанс победить Коломойского, но этот шанс не такой большой, поскольку Коломойский отлично чувствует себя в украинской действительности, в то время как Сорос находится в гостях.

К тому же, добавил Ищенко, Коломойский, будучи неглупым человеком, умеет договариваться со своими оппонентами на Украине и до сих пор контролирует президента Владимира Зеленского, который испытывает страх по отношению к олигарху.

И если и Сорос, и Коломойский, будут уверены, что они смогут выиграть войну, то эта война между ними продлится максимально долго, пока они не потеряют к ней интерес, заключил специалист.