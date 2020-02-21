«Тогда, как диктуют правила бизнеса, они фиксируют убытки и уходят в другой проект. Но ожидать сегодня каких-то кардинальных изменений не приходится», — сказал эксперт.
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У Сороса, продолжил политолог, есть шанс победить Коломойского, но этот шанс не такой большой, поскольку Коломойский отлично чувствует себя в украинской действительности, в то время как Сорос находится в гостях.
К тому же, добавил Ищенко, Коломойский, будучи неглупым человеком, умеет договариваться со своими оппонентами на Украине и до сих пор контролирует президента Владимира Зеленского, который испытывает страх по отношению к олигарху.
И если и Сорос, и Коломойский, будут уверены, что они смогут выиграть войну, то эта война между ними продлится максимально долго, пока они не потеряют к ней интерес, заключил специалист.