Накануне, 20 февраля, в поселке Новые Санжары произошли столкновения полиции и протестующих граждан, которые забросали автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами камнями.
«К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает», — сказал Зеленский.
Он выразил мнение, что за подобными действиями стоят чьи-то политические интересы. Кроме того, глава государства заявил, что скоро «мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине».