Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недовольство жителей Полтавской области против размещения в одном из медцентров региона эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая соотечественников. Его слова приводит 21 февраля Интерфакс-Украина

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«К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает», — сказал Зеленский.

Он выразил мнение, что за подобными действиями стоят чьи-то политические интересы. Кроме того, глава государства заявил, что скоро «мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине».