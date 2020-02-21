Фермеры вывели на улицы около сотни тракторов и запустили фейерверки. Они выступили против грядущего сокращения бюджета по программе Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а также заявили, что ЕС должен уравнять выплаты для фермеров всех стран.
Согласно последнему предложению главы Евросовета Шарля Мишеля, в семилетнем бюджете на поддержку сельского хозяйства будет выделено на €50 млрд меньше.
Кроме того, фермеры стран Центральной и Восточной Европы, таких как Польша, Литва и Латвия, получают за гектар земли меньше, чем их коллеги из Западной Европы, поскольку при расчете учитывается более низкая стоимость земли и рабочей силы.
Литовские фермеры встретили президента Гитанаса Науседу, который сказал им, что уровень затрат в странах Западной и Восточной Европы одинаков, но прямые выплаты совершенно разные, так что это ненормально для честной конкуренции.
В свою очередь, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в системе «существует давняя несправедливость».