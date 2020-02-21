Сотни фермеров из стран Балтии, а также Бельгии, Ирландии, Испании и Италии перекрыли дороги в Брюсселе, сообщил Sputnik Литва 21 февраля

Фермеры вывели на улицы около сотни тракторов и запустили фейерверки. Они выступили против грядущего сокращения бюджета по программе Единой сельскохозяйственной политики ЕС, а также заявили, что ЕС должен уравнять выплаты для фермеров всех стран.

Согласно последнему предложению главы Евросовета Шарля Мишеля, в семилетнем бюджете на поддержку сельского хозяйства будет выделено на €50 млрд меньше.

Брюссель закручивает гайки. Страны Балтии больше не смогут получать гранты под эфемерные проекты © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Литовские фермеры встретили президента Гитанаса Науседу, который сказал им, что уровень затрат в странах Западной и Восточной Европы одинаков, но прямые выплаты совершенно разные, так что это ненормально для честной конкуренции.

В свою очередь, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что в системе «существует давняя несправедливость».