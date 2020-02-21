Информация о попытке т.н. черных трансплантологов вывезти за границу четверых украинских подростков для нелегальной пересадки органов поступила правоохранителям около года назад.
Выяснилось, что молодые люди решили разжиться деньгами и предложили свои услуги скупщикам органов. За удаление части печени каждый из них запросил по несколько тысяч долларов. Операция должна была быть проведена в Москве, утверждает Крищенко.
По его словам, на Украине у юношей взяли все необходимые анализы и уже готовили к поездке, однако вмешательство полиции разрушило планы преступников.
«В ближайшее время ожидаются громкие задержания. Сейчас в разработке информация о продаже детей и многом другом», — заявил представитель Нацполиции.
Тяжелое материальное положение нередко толкает украинцев на незаконную продажу своих органов. В июне прошлого года в Казахстане арестовали «черных трансплантологов», которые провели операции 20 украинцам. Один из них признался, что продал свою почку, чтобы спасти онкобольную супругу.