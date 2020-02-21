Полиция Украины отчиталась о раскрытии масштабной преступной сети по торговле человеческими органами. Детали спецоперации изданию «Сегодня» сообщил 21 февраля начальник профильного департамента Национальной полиции Артем Крищенко

Информация о попытке т.н. черных трансплантологов вывезти за границу четверых украинских подростков для нелегальной пересадки органов поступила правоохранителям около года назад.

Выяснилось, что молодые люди решили разжиться деньгами и предложили свои услуги скупщикам органов. За удаление части печени каждый из них запросил по несколько тысяч долларов. Операция должна была быть проведена в Москве, утверждает Крищенко.

По его словам, на Украине у юношей взяли все необходимые анализы и уже готовили к поездке, однако вмешательство полиции разрушило планы преступников. Украинцы на продажу: власть облегчила работу торговцам человеческими органами © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«В ближайшее время ожидаются громкие задержания. Сейчас в разработке информация о продаже детей и многом другом», — заявил представитель Нацполиции.

Тяжелое материальное положение нередко толкает украинцев на незаконную продажу своих органов. В июне прошлого года в Казахстане арестовали «черных трансплантологов», которые провели операции 20 украинцам. Один из них признался, что продал свою почку, чтобы спасти онкобольную супругу.