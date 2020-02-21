Коронавирус расколол Украину. Главные темы соцсетей 21 февраля
Коронавирус расколол Украину. Главные темы соцсетей 21 февраля
© REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк
Мужчину повторно госпитализировали в одну из больниц в городе Чэнду 19 февраля. Успели ли подхватить вирус COVID-2019 его близкие, пока неизвестно.

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Комитет по вопросам здравоохранения проводит необходимые анализы.

Количество зараженных коронавирусом нового типа к 21 февраля во всем мире достигло 76 тысяч человек. Более 2 тысяч заболевших скончались.

Накануне на Украине прошли массовые протесты, сопровождавшиеся стычками с полицией, против возвращения соотечественников из охваченного эпидемией Китая.