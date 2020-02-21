Житель провинции Сычуань на юго-западе Китая, едва поборов смертельный коронавирус, вновь оказался среди зараженных. Об этом 21 февраля сообщило издание «Бэйцзин цинняньбао»

Коронавирус расколол Украину. Главные темы соцсетей 21 февраля © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

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Комитет по вопросам здравоохранения проводит необходимые анализы.

Количество зараженных коронавирусом нового типа к 21 февраля во всем мире достигло 76 тысяч человек. Более 2 тысяч заболевших скончались.

Накануне на Украине прошли массовые протесты, сопровождавшиеся стычками с полицией, против возвращения соотечественников из охваченного эпидемией Китая.