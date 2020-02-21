В истории с эвакуацией людей из зараженного коронавирусом Китая местные украинские чиновники и депутаты решили прорекламировать себя перед выборами, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 21 февраля

Гончаров: Последствия коронавируса бьют по экономикам мира. Выстоит ли Украина? © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Самолет кружил 15 кругов над Харьковом, и только потом эти люди поехали в Полтавскую область. Эта неуверенность, несистемность и непоследовательность власти, умноженная на недостаточную информированность населения, действительно привела к тому, что часть людей попыталась воспрепятствовать размещению эвакуированных», — подчеркнул Бортник.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Кроме того, проявили себя и местные власти, всячески препятствуя прибытию в их города и поселки эвакуированных граждан.

«Тут сыграл еще и факт местных выборов. Местные депутаты и чиновники пытались разыграть карту "патриотизма" и показать, как они защищают край от китайского коронавируса», — отметил политолог.

Накануне в Харькове приземлился борт с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами — они требовали разместить якобы «заразных» сограждан в другом месте.