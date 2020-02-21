По мнению эксперта, общественность действительно отреагировала на прибытие сограждан некрасиво, однако их сложно в этом винить, ведь власть не разъяснила им связанные с коронавирусом риски или их отсутствие, а также вела себя нерешительно.
«Самолет кружил 15 кругов над Харьковом, и только потом эти люди поехали в Полтавскую область. Эта неуверенность, несистемность и непоследовательность власти, умноженная на недостаточную информированность населения, действительно привела к тому, что часть людей попыталась воспрепятствовать размещению эвакуированных», — подчеркнул Бортник.
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Кроме того, проявили себя и местные власти, всячески препятствуя прибытию в их города и поселки эвакуированных граждан.
«Тут сыграл еще и факт местных выборов. Местные депутаты и чиновники пытались разыграть карту "патриотизма" и показать, как они защищают край от китайского коронавируса», — отметил политолог.
Накануне в Харькове приземлился борт с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами — они требовали разместить якобы «заразных» сограждан в другом месте.