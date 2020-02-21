«К сожалению, многие молодые люди в нашей стране увлечены криминальной субкультурой. И роль наших спортсменов в борьбе с этим недооценивать нельзя. Чемпионы должны быть примером, моральным ориентиром для нашей молодежи», — подчеркнул Пашинян.
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян подписал законы, которые ужесточают наказания за преступления, совершенные лидерами организованной преступности, так называемыми «авторитетами» и «ворами в законе».
Однако «воры в законе» уже подготовили «симметричный ответ» армянским властям, пишет местная газета Грапарак.
По ее данным, еще в декабре в Армению слетелись криминальные лидеры со всего СНГ, где в частности постановили: отныне на вопрос «ты вор?» необязательно будет давать правдивый ответ.
До этого «вор в законе» был обязан отвечать положительно, даже если его об этом спрашивал полицейский, так как в противном случае «авторитет» подмочил бы свою репутацию.