Многие в Армении увлечены криминальной субкультурой, спортсмены должны стать на острие борьбы с этим увлечением, сказал премьер-министр страны Никол Пашинян 21 февраля на церемонии награждения 10 лучших спортсменов 2019 года, пишет Sputnik

«К сожалению, многие молодые люди в нашей стране увлечены криминальной субкультурой. И роль наших спортсменов в борьбе с этим недооценивать нельзя. Чемпионы должны быть примером, моральным ориентиром для нашей молодежи», — подчеркнул Пашинян.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян подписал законы, которые ужесточают наказания за преступления, совершенные лидерами организованной преступности, так называемыми «авторитетами» и «ворами в законе».

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По ее данным, еще в декабре в Армению слетелись криминальные лидеры со всего СНГ, где в частности постановили: отныне на вопрос «ты вор?» необязательно будет давать правдивый ответ.

До этого «вор в законе» был обязан отвечать положительно, даже если его об этом спрашивал полицейский, так как в противном случае «авторитет» подмочил бы свою репутацию.