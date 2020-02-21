Украинский юморист, актер «Маски-шоу» Борис Барский назвал события в Новых Санжарах «проплаченной акцией». Об этом в пятницу, 21 февраля, он заявил в комментарии изданию Vesti.ua

«Мы объездили весь мир и в Новых Санжарах тоже бывали. То, что произошло в этом поселке, просто чудовищно. Я считаю, что это проплаченная организованная акция и нормальный человек так поступить не мог», — заявил Барский.

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