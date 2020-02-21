«Мы объездили весь мир и в Новых Санжарах тоже бывали. То, что произошло в этом поселке, просто чудовищно. Я считаю, что это проплаченная организованная акция и нормальный человек так поступить не мог», — заявил Барский.
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В четверг, 20 февраля в Харькове приземлился борт с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами — они требовали разместить якобы «заразных» сограждан в другом месте.