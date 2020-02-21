Премьер-министр Молдовы Ион Кику назвал «политическим шоу» действия оппозиционеров, заблокировавших его выступление в парламенте по итогам 100 дней работы кабмина.
«Я в начале февраля попросил зарегистрировать до 27 февраля время, чтобы представить отчет о проделанной работе. Очевидно, что часть депутатов не интересует деятельность правительства, поэтому они предпочли провести политическое шоу», — сказал Кику.
По его словам, заявления некоторых депутатов, будто они не знали о визите премьера, можно считать «дешевыми спекуляциями».
Как сообщается, в итоге заседание молдавского парламента было отменено.