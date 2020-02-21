Очередной визит миссии МВФ на Украину начался 20 февраля. По словам Устенко, вопросы, связанные с земельной реформой, находятся за рамками обсуждения.
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«Предыдущая программа расширенного кредитования была рассчитана на 15 млрд долларов, а в этой речь идет о сумме в три раза меньшей. Поэтому, я так понимаю, и нет особой спешки. Сейчас никто не говорит о сроках. Идет просто рабочий процесс», — сказал он.
Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на 5,5 млн долларов.
По словам главы украинского Минфина Оксаны Маркаровой, эта программа может стать последней в истории взаимоотношений Украины и МВФ.