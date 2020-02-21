Международный валютный фонд (МВФ) не спешит открывать новую программу кредитования для Украины. Об этом 21 февраля рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко, передает издание «Сегодня»

Очередной визит миссии МВФ на Украину начался 20 февраля. По словам Устенко, вопросы, связанные с земельной реформой, находятся за рамками обсуждения.

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«Предыдущая программа расширенного кредитования была рассчитана на 15 млрд долларов, а в этой речь идет о сумме в три раза меньшей. Поэтому, я так понимаю, и нет особой спешки. Сейчас никто не говорит о сроках. Идет просто рабочий процесс», — сказал он.

Новая программа помощи Украине от МВФ может стать последней © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

По словам главы украинского Минфина Оксаны Маркаровой, эта программа может стать последней в истории взаимоотношений Украины и МВФ.