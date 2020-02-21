Украинский певец Иво Бобул назвал «позорищем для нации» и «разрухой в головах» истерику вокруг эвакуации украинцев из Китая, которая накануне произошла в Новых Санжарах. Об этом в пятницу, 21 февраля, он заявил в комментарии изданию Vesti.ua

«То, что происходит сейчас в Новых Санжарах, это деградация нации и разруха в головах. Мы кричим одно, а делаем другое. Так нельзя, ведь это наши люди. У меня такое ощущение, что это кем-то срежиссировано. Все, что творится вокруг этого, это позорище для нации. Лучше б уже заплатили деньги Китаю и оставили их там, ведь там есть все необходимое — материалы и медикаменты», — заявил Бобул.

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Новые Санжары породили новую конспирологию. Что не так с государством в Украине? © REUTERS, АР | REUTERS, АР | Перейти в фотобанк

«Но если бы меня сейчас позвали туда выступить, я бы не поехал. К кому туда ехать — к разъяренным людям, которые не понимают, что они творят?» — добавил Бобул.

Накануне в Харькове приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители встретили их массовыми протестами и горящими покрышками, — они требовали, чтобы «зараженных» увезли в другое место.