«То, что происходит сейчас в Новых Санжарах, это деградация нации и разруха в головах. Мы кричим одно, а делаем другое. Так нельзя, ведь это наши люди. У меня такое ощущение, что это кем-то срежиссировано. Все, что творится вокруг этого, это позорище для нации. Лучше б уже заплатили деньги Китаю и оставили их там, ведь там есть все необходимое — материалы и медикаменты», — заявил Бобул.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
Он также отметил, что около 15 лет назад ему приходилось выступать в Новых Санжарах, однако никаких воспоминаний о поселке у него не осталось.
«Но если бы меня сейчас позвали туда выступить, я бы не поехал. К кому туда ехать — к разъяренным людям, которые не понимают, что они творят?» — добавил Бобул.
Накануне в Харькове приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, где местные жители встретили их массовыми протестами и горящими покрышками, — они требовали, чтобы «зараженных» увезли в другое место.