Среди украинских подростков получило распространение новое развлечение, которое может привести к серьезным травмам и даже летальному исходу. Об этом 21 февраля сообщает ресурс znaj.ua

«Исчезнуть на 24 часа»: на Украине появился аналог «Синего кита» © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк соцсетях.

Суть ее заключается в том, что три человека становятся в ряд, после чего тот, что в центре, подпрыгивает, а двое других делают ему в этот момент подсечку, в результате чего тот падает на спину.

Опасность этой новомодной забавы, распространившейся уже во многих странах мира, заключается в ее травмоопасности, велик риск повредить позвоночник, шею и голову.

Сообщается, что кроме многочисленных тяжелых травм зафиксированы и несколько летальных исходов. Специалисты советуют родителям провести со своими детьми разъяснительные беседы и предупредить об опасности подобного рода развлечений.