Многочисленные видео новой «игры» ее участники, как правило, выкладывают в соцсетях.
Суть ее заключается в том, что три человека становятся в ряд, после чего тот, что в центре, подпрыгивает, а двое других делают ему в этот момент подсечку, в результате чего тот падает на спину.
Опасность этой новомодной забавы, распространившейся уже во многих странах мира, заключается в ее травмоопасности, велик риск повредить позвоночник, шею и голову.
Сообщается, что кроме многочисленных тяжелых травм зафиксированы и несколько летальных исходов. Специалисты советуют родителям провести со своими детьми разъяснительные беседы и предупредить об опасности подобного рода развлечений.