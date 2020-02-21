Таджикистан не закроет свои границы для граждан Китая внесмотря на эпидемию коронавируса, сказал заместитель министра здравоохранения республики Мирхамуддин Камолзода 21 февраля

По его словам, после консультаций с министерствами экономики, транспорта и промышленности было решено, что экономика страны остро нуждается в китайских специалистах. Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов считает, что последствия такого решения могут быть плачевными.

«Таджикистан вряд ли может решиться взять и закрыть свою границу. Строительство дорог и практически все инженерные сооружения в стране обслуживаются китайскими специалистами. Посольство Таджикистан ежемесячно выделяет более тысячи виз специалистам из Китая, которые въезжают в таджикскую республику. При этом, когда возникают такого рода инфекции прежде всего нужно вводить жесткий карантин, потому что впоследствии устранить последствия будет сложно», — сказал эксперт Sputnik Таджикистан.

Глава МИД Таджикистана обвинил власти Киргизии в эскалации конфликта на границе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Так как таджикская граница до сих пор открыта для граждан Китая, то опасность весьма велика, констатировал он.