Над альбомом артистка работала около года. В пластинку вошли десять композиций, которые, по словам создательницы, связаны между собой темой любви, отношений и желания жить.
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«Знаю, он вызовет противоречия! И я готова к критике! Говорите, если вы от этого станете добрее! У меня был большой перерыв в творчестве, вы это знаете!!! Я больше плакала, чем пела! И таких людей в моей стране, знаю, много. Тех, кто плакал, кто не видел будущего! Я для вас, для тех, кто чувствует, кто умеет думать, сегодня подаю пример, как можно выходить из самых сложных ситуаций! Вопреки ВСЕМУ!!! Подниматься и идти дальше!!!» — написала Повалий.
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Дорогие мои, Любимые мои подписчики! Вот, сегодня настал тот день, когда вы можете послушать мой новый альбом! Знаю, он вызовет противоречия! И я готова к критике! Говорите, если вы от этого станете добрее! У меня был большой перерыв в творчестве, вы это знаете!!! Я больше плакала, чем пела! И таких людей в моей стране, знаю, много. Тех, кто плакал, кто не видел будущего! Я для вас, для тех, кто чувствует, кто умеет думать, сегодня подаю пример, как можно выходить из самых сложных ситуаций! Вопреки ВСЕМУ!!! Подниматься и идти дальше!!! Только Свет, только Добро, только Любовь спасёт этот Мир! Ну что ж, вперёд!! Как правильно вы писали мне в своих комментариях, без допингов, на чистом концентрате Любви!!!!! Танцуем!! И ВМЕСТЕ ЛЕТИМ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!!!!!!! ⠀ Ссылки в #highlights ⠀ ————————— ⠀ Любі мої, Рідні серцю підписники! Ось і настав той день, коли ви можете почути мій новий альбом! Знаю, що він може викликати протиріччя! І я готова до критики! Кажіть, якщо ви від цього станете добрішими! У мене була велика творча перерва, ви це знаєте!!! Я більше плакала, аніж співала! Таких людей у моїй країні, знаю, багато. Тих, хто плакав, не бачив майбутнього! Саме для вас, для тих, хто відчуває, вміє думати, даю приклад, як виходити зі складних ситуацій! Попри ВСЕ!!! Вставати та йти далі!!! Лише Світло, лише Добро, лише Любов врятують цей Світ! Ну що ж, Вперед!! Як правильно ви писали мені у коментарях, без допінгів, на чистому концентраті Любові! Танцюємо!! І РАЗОМ ЛЕТИМО У СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ!!!!!!! ⠀ Посилання в #highlights ⠀ #премьера #povaliy #повалий #таисияповалий #повалій #эйфория #ейфорія
Осенью прошлого года артистке пришлось отменить юбилейный концерт в Киеве — по словам организатора, им с Повалий «не удалось прийти к определенному соглашению».
Ранее певице уже приходилось отменять собственные концерты на Украине из-за негативной реакции со стороны ряда общественных и государственных деятелей. Так, будучи депутатом Верховной Рады от «регионалов», Повалий вместе с несколькими коллегами по Раде посетила в сентябре 2014 года российскую Госдуму.
Позже в связи с визитом нардепов в РФ было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.