Украинская певица Таисия Повалий впервые за более чем 15 лет презентует новый украиноязычный альбом «Эйфория». Об этом в пятницу, 21 февраля, артистка сообщила на своей странице в Instagram

«Прошлое хватает за ноги»: Повалий испугала поклонников фотографией в инвалидной коляске © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

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«Знаю, он вызовет противоречия! И я готова к критике! Говорите, если вы от этого станете добрее! У меня был большой перерыв в творчестве, вы это знаете!!! Я больше плакала, чем пела! И таких людей в моей стране, знаю, много. Тех, кто плакал, кто не видел будущего! Я для вас, для тех, кто чувствует, кто умеет думать, сегодня подаю пример, как можно выходить из самых сложных ситуаций! Вопреки ВСЕМУ!!! Подниматься и идти дальше!!!» — написала Повалий.

Осенью прошлого года артистке пришлось отменить юбилейный концерт в Киеве — по словам организатора, им с Повалий «не удалось прийти к определенному соглашению».

Ранее певице уже приходилось отменять собственные концерты на Украине из-за негативной реакции со стороны ряда общественных и государственных деятелей. Так, будучи депутатом Верховной Рады от «регионалов», Повалий вместе с несколькими коллегами по Раде посетила в сентябре 2014 года российскую Госдуму.

Позже в связи с визитом нардепов в РФ было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.