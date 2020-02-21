«Прежде всего, важно понять чувства и не ругать за то, что он не хочет спать или за его "ненастоящие" страхи. Для ребенка этот страх очень даже реальный и стоит воспринимать его всерьез. Вместо того, чтобы просто говорить "Не бойся, там никого нет", лучше говорить "Я знаю, что ты боишься и почему"», — написала она.
Такое поведение родителей, по мнению Супрун, дает понимание ребенку, что пугаться — это нормально. Она советует взят фонарик, заглянуть вместе с ребенком под кровать и показать, что там никого нет. Также Супрун убеждена, что так нужно делать каждый раз, если ребенок попросит.
Если ребенок боится оставаться в комнате без света, нужно определенное время побыть с ним в темноте. При этом можно рассказать какие-то веселые истории. Это поможет ребенку понять, что темнота не так страшна.
Также Супрун советует нарисовать вместе монстра, придумать ему имя или черты характера. Такое «знакомство» поможет ребенку представлять монстра не столь страшным и одновременно чувствовать, что он имеет над ним определенный контроль.