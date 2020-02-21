Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала совет родителям, чтобы они могли помочь своему ребенку победить паническую боязнь монстра, который живет под кроватью. Об этом 21 февраля она написала в Facebook

Супрун переоделась в супермена и показала, кто пишет ее «полезные советы» © Facebook Уляна Супрун

Такое поведение родителей, по мнению Супрун, дает понимание ребенку, что пугаться — это нормально. Она советует взят фонарик, заглянуть вместе с ребенком под кровать и показать, что там никого нет. Также Супрун убеждена, что так нужно делать каждый раз, если ребенок попросит.

Если ребенок боится оставаться в комнате без света, нужно определенное время побыть с ним в темноте. При этом можно рассказать какие-то веселые истории. Это поможет ребенку понять, что темнота не так страшна.

Также Супрун советует нарисовать вместе монстра, придумать ему имя или черты характера. Такое «знакомство» поможет ребенку представлять монстра не столь страшным и одновременно чувствовать, что он имеет над ним определенный контроль.