Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей ситуации на рынке энергоносителей российский газ для Минска должен поставляться по $90 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил Sputnik Белоруссия 21 февраля

«Что касается природного газа, сегодня в Европе, и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель — с Сечиным (главой "Роснефти" Игорем Сечиным — ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается — газ меньше $110. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену», — приводит агентство слова Лукашенко.