«Что касается природного газа, сегодня в Европе, и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель — с Сечиным (главой "Роснефти" Игорем Сечиным — ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается — газ меньше $110. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену», — приводит агентство слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин предложил компенсировать Белоруссии потери от снижения пошлин на экспорт нефти, которые, по словам главы Белоруссии, составили за 2019 год $300 млн.