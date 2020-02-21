«Что касается природного газа, сегодня в Европе, и это мне сказал не наш министр, а крупный российский предприниматель — с Сечиным (главой "Роснефти" Игорем Сечиным — ред.) мы говорили, он же тоже газом занимается — газ меньше $110. Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену», — приводит агентство слова Лукашенко.

Путин предложил компенсировать Белоруссии дополнительные затраты на закупку нефти — Лукашенко
Путин предложил компенсировать Белоруссии дополнительные затраты на закупку нефти — Лукашенко
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
Ранее Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин предложил компенсировать Белоруссии потери от снижения пошлин на экспорт нефти, которые, по словам главы Белоруссии, составили за 2019 год $300 млн.     