Узбекистан проведет переговоры с Google, Facebook и Yandex по размещению серверов этих корпораций на территории страны, сообщило Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций республики на своем сайте 21 февраля

Как сказал первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров, в сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями будет произведена локализация серверного оборудования и многочисленных сервисов.

«Это поспособствует увеличению скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-, программного обеспечения и других видов контента, предоставляемых данными сервисами», — отметил Умаров.

Власти Узбекистана развернули в стране настоящий digital-суицид — экс-директор «Яндекса» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Евгений Лукьянчиков заявил, что в цифровой экономике республики происходит «digital-суицид».

Его этапами стали блокировка WhatsApp и Skype в 2017-м, блокировка YouTube и Facebook в 2019 году, а также налог на Google, который собираются ввести в 2020 году.