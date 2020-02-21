Как сказал первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров, в сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями будет произведена локализация серверного оборудования и многочисленных сервисов.
«Это поспособствует увеличению скорости загрузки интернет-пользователями аудио-, видео-, программного обеспечения и других видов контента, предоставляемых данными сервисами», — отметил Умаров.
На днях экс-директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков заявил, что в цифровой экономике республики происходит «digital-суицид».
Его этапами стали блокировка WhatsApp и Skype в 2017-м, блокировка YouTube и Facebook в 2019 году, а также налог на Google, который собираются ввести в 2020 году.