Гриценко сообщил, что знает о том, что Московский суд признал его террористом и вынес приговор о шести годах пребывания в колонии, а после лишения на три года права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
«Как я к этому отношусь?… То, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде", не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть беснуются», — написал Гриценко.
В декабре 2017 года Следственный комитет России возбудил против министра обороны Украины уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Гриценко был заочно арестован и объявлен в международный розыск.