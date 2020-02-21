Бывший министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко считает несправедливым решение Второго западного окружного военного суда России о его заочном заключении на шесть лет за призывы к террористической деятельности на территории РФ. Об этом 21 февраля он написал на своей странице в Facebook

Экс-министра обороны Украины приговорили к 6 годам колонии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Как я к этому отношусь?… То, что они по указанию Кремля вытворяют в своем "военном суде", не имеет никакого отношения ни к праву, ни к справедливости. Пусть беснуются», — написал Гриценко.

В декабре 2017 года Следственный комитет России возбудил против министра обороны Украины уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Гриценко был заочно арестован и объявлен в международный розыск.