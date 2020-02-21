Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал заявление министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой о прохождении карантина вместе с эвакуированными из Китая гражданами. Соответствующий пост 21 февраля он опубликовал на своей странице в Facebook

«Напоминаю министру здравоохранения, закрывшейся на две недели на обсервацию в Новых Санжарах, что к тому моменту, как она оттуда выйдет, как раз закончатся деньги у ВСЕГО здравоохранения в стране. Не забывайте, что вы заложили в госбюджете субвенцию на здравоохранение только на первый квартал 2020 года. И всё. В конце прошлого года я и другие мэры орали об этом ором на Кабмине», — написал Филатов.

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Скалецкая объяснила, как будет руководить Минздравом из карантина © Zoryana Skaletska / facebook Зоряна Скалецкая пообещала провести две недели в одном помещении с эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая украинцами и иностранцами.

Министра осудил депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, назвав поведение Скалецкой «вершиной абсурдного театрального пафоса».

На Украине в ряде регионов местные жители в панике блокировали дороги, чтобы не допустить прибытие эвакуированных из Китая сограждан из опасений заразиться коронавирусом.

Организаторами таких акций стали представители националистических движений, которые разгоняли слух о том, что «коронавирусом хотят уничтожить патриотов». Филатов как раз позиционирует себя как «патриота Украины» и был близок к «Европейской солидарности».

Данная партия ориентируется на националистический электорат, который привел «ЕС» в парламент с результатом 8,18%, подарив 25 мест в Верховной Раде.

Ход Скалецкой, очевидно, снижает панику вокруг коронавируса, которая выгодна «Европейской солидарности».