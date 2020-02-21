Местный «иерарх» ПЦУ Антоний Махота, стоящий во главе Хмельницкой «епархии» данной псевдорелигиозной структуры, назвал подобное развитие событий предательством со стороны киевских судов, принявших это решение.
«Судебные решения проходят в городе Киев согласно действующему законодательству, ибо Харьковская облгосадминистрация является субъектом хозяйственного права. Киевские судьи, не вдаваясь в проблемы Хмельнитчины, не имея законных оснований, принимают антизаконные решения в пользу РПЦвУ (Российской православной церкви в Украине, так раскольники называют УПЦ — ред.). Фактически — это духовный Иловайск, это предательство национальных, государственных и духовных интересов государства Украина», — заявил Махота.
Раскольник пошел еще дальше и в «содействии» УПЦ обвинил также правоохранительные органы страны, которые будто бы взяли под свою защиту «духовных титушек», якобы направляемых из Москвы.
Бои за Иловайск между Украиной и силами ополчения велись в августе-сентябре 2014 года. В ходе этих событий украинская группировка попала в окружение и была ликвидирована.