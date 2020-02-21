Канонической Украинской православной церкви (УПЦ) удалось в судебном порядке отменить перерегистрацию ряда своих общин в Хмельницкой области в пользу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает 21 февраля Союз православных журналистов на своем сайте

Местный «иерарх» ПЦУ Антоний Махота, стоящий во главе Хмельницкой «епархии» данной псевдорелигиозной структуры, назвал подобное развитие событий предательством со стороны киевских судов, принявших это решение. Православие в современной Украине. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Судебные решения проходят в городе Киев согласно действующему законодательству, ибо Харьковская облгосадминистрация является субъектом хозяйственного права. Киевские судьи, не вдаваясь в проблемы Хмельнитчины, не имея законных оснований, принимают антизаконные решения в пользу РПЦвУ (Российской православной церкви в Украине, так раскольники называют УПЦ — ред.). Фактически — это духовный Иловайск, это предательство национальных, государственных и духовных интересов государства Украина», — заявил Махота.

Раскольник пошел еще дальше и в «содействии» УПЦ обвинил также правоохранительные органы страны, которые будто бы взяли под свою защиту «духовных титушек», якобы направляемых из Москвы.

Бои за Иловайск между Украиной и силами ополчения велись в августе-сентябре 2014 года. В ходе этих событий украинская группировка попала в окружение и была ликвидирована.