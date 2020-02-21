Французская компания IFop, занимающаяся опросами общественного мнения, провела для Sputnik News опрос в Польше о том, кто освободил концлагерь в Освенциме и испытывают ли поляки благодарность Красной армии за освобождение страны. О его результатах сообщает Sputnik 21 февраля

Как показал опрос от IFop, 73% респондентов в Польше согласны с тем, что 27 января 1945 года Освенцим освободила от фашистских войск Красная армия совместно с польскими войсками, а 22% считают иначе.

Репетиция погрома. Как в Польше избили украинцев, белорусов и россиян © Simon Peter Tiu / flickr

При этом 27% респондентов признались, что не испытывают благодарности за освобождение Красной армией Польши от фашистов. Затруднились ответить 8% опрошенных, а 65% сказали, что благодарны СССР за победу над фашизмом.

Опрос был проведен с 6 по 11 февраля в Польше французской компанией IFop, в нем участвовала 1000 респондентов возрастом более 18 лет.

Сообщается, что выборка была репрезентативна по полу, возрасту и географии, максимальная ошибка оценена на уровне 3,1% при доверительной вероятности 95%.