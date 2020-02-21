Как показал опрос от IFop, 73% респондентов в Польше согласны с тем, что 27 января 1945 года Освенцим освободила от фашистских войск Красная армия совместно с польскими войсками, а 22% считают иначе.
Так, по мнению 15% опрошенных, это сделали польские войска, 5% сказали, что это сделали США, по 1 проценту проголосовали за Великобританию и «армию другой страны». Еще 5% честно признались, что не знают, кто освободил Освенцим.
При этом 27% респондентов признались, что не испытывают благодарности за освобождение Красной армией Польши от фашистов. Затруднились ответить 8% опрошенных, а 65% сказали, что благодарны СССР за победу над фашизмом.
Опрос был проведен с 6 по 11 февраля в Польше французской компанией IFop, в нем участвовала 1000 респондентов возрастом более 18 лет.
Сообщается, что выборка была репрезентативна по полу, возрасту и географии, максимальная ошибка оценена на уровне 3,1% при доверительной вероятности 95%.