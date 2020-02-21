Днем 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли дорогу к госпиталю, в котором должны были разместить прибывших из Китая украинцев. Протестующие забросали камнями автобусы с эвакуированными.
Между участниками акции и полицией произошли стычки, в результате которых силовики задержали 24 человека.
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«Я думаю, что информационное поле будут продолжать раскачивать для того, чтобы создать панику, разочаровать население и сеять среди нас недоверие и раздор», — заявил он.
Премьер также считает, что президент, правительство, команда президента и парламент сделали все от них зависящее, чтобы граждане были в безопасности. Также он отметил, что власти готовы реагировать на провокации и манипуляции.