«Ход с заявлением Зоряны Скалецкой о том, что она проведёт эти 14 дней вместе с эвакуированными с Уханя людьми — это вершина абсурдного театрального пафоса. Такое мог придумать только человек с логикой драматурга, а не государственного деятеля», — написал он. 

На Украине в ряде регионов местные жители в панике блокировали дороги, чтобы не допустить прибытие эвакуированных из Китая сограждан из опасений заразиться коронавирусом. 

«Чумные бунты» в Украине. Кому это выгодно и кто это организовал
«Чумные бунты» в Украине. Кому это выгодно и кто это организовал
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Организаторами таких акций стали представители националистических движений, которые разгоняли слух о том, что «коронавирусом хотят уничтожить патриотов». 

«Европейская солидарность» ориентируется как раз на такой националистический электорат, который привел партию в парламент с результатом 8,18%, подарив 25 мест в Верховной Раде.

Ход Скалецкой, очевидно, снижает панику вокруг коронавируса, которая выгодна «Европейской солидарности».