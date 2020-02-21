«Ход с заявлением Зоряны Скалецкой о том, что она проведёт эти 14 дней вместе с эвакуированными с Уханя людьми — это вершина абсурдного театрального пафоса. Такое мог придумать только человек с логикой драматурга, а не государственного деятеля», — написал он.
На Украине в ряде регионов местные жители в панике блокировали дороги, чтобы не допустить прибытие эвакуированных из Китая сограждан из опасений заразиться коронавирусом.
Организаторами таких акций стали представители националистических движений, которые разгоняли слух о том, что «коронавирусом хотят уничтожить патриотов».
«Европейская солидарность» ориентируется как раз на такой националистический электорат, который привел партию в парламент с результатом 8,18%, подарив 25 мест в Верховной Раде.
Ход Скалецкой, очевидно, снижает панику вокруг коронавируса, которая выгодна «Европейской солидарности».