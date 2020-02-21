Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко считает, что поведение министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, которая приняла решение жить вместе с эвакуированными из Китая, недостойное. Об этом 21 февраля он написал в своем Telegram

«Ход с заявлением Зоряны Скалецкой о том, что она проведёт эти 14 дней вместе с эвакуированными с Уханя людьми — это вершина абсурдного театрального пафоса. Такое мог придумать только человек с логикой драматурга, а не государственного деятеля», — написал он.

На Украине в ряде регионов местные жители в панике блокировали дороги, чтобы не допустить прибытие эвакуированных из Китая сограждан из опасений заразиться коронавирусом.

«Чумные бунты» в Украине. Кому это выгодно и кто это организовал © pl.npu.gov.ua | pl.npu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Европейская солидарность» ориентируется как раз на такой националистический электорат, который привел партию в парламент с результатом 8,18%, подарив 25 мест в Верховной Раде.

Ход Скалецкой, очевидно, снижает панику вокруг коронавируса, которая выгодна «Европейской солидарности».