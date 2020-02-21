Кабинет министров Украины планирует весной текущего года провести аэрофотосъемку всей территории страны для обновления государственных кадастров. Об этом 21 февраля премьер-министр Алексей Гончарук сообщил во время отчета правительства в парламенте, который транслировал телеканал «Рада»

«Этой весной мы планируем переснять всю территорию Украины в хорошем качестве, чтобы у кадастров была качественная "подложка". Это даст нам возможность с помощью программных комплексов, программного обеспечения проводить инвентаризацию и анализировать имеющиеся в Украине ресурсы намного быстрее и эффективнее», — сказал он.

При этом премьер добавил, что впервые в истории страны были объединены все имеющиеся кадастры. По его словам, сейчас на публичной кадастровой карте можно посмотреть информацию о земельном участке, недрах, лесах и водных объектах.